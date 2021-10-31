أمطار رعدية على الدقهلية واستعداد مكثف للتعامل مع تراكم المياه

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار متوسطة مع ظهور البرق في السماء، في الساعات الأخيرة من ليلة أمس السبت، حيث ظهرت تراكمات بسيطة لمياه الأمطار في المناطق المنخفضة، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، من طقس اليوم الأحد، حيث تزيد فرص هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة رعدية أحيانا، وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 28 درجة في المنصورة والقاهرة، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتحديدًا محافظات: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد» وذلك في أوقات متفرقة.

سقوط أمطار في الدقهلية

وفيما يخص طقس الأحد، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال الدلتا والسواحل الشمالية في الإسكندرية والسلوم ومطروح وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

واستعدت محافظة الدقهلية لهطول الأمطار بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في الوحدات المحلية لاتخاذ قرارات فورية حال سقوط أمطار من أجل تيسير حركة المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، أو أي مشاكل قد تطرأ سواء في الصرف الصحي أو الكهرباء أو غيرها من المرافق.

استعدادات مكثفة للتعامل مع مياه الأمطار

وعملت محافظة الدقهلية على مراجعة أعمال تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين، مع التركيز على مناطق تجمع الأمطار، ومراجعة كل معدات شركة مياه الشرب واستعداداتها التامة للتعامل مع أي طوارئ على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والمراجعة الشاملة لأعمدة الكهرباء، والتأكد من عزل الأسلاك، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء والوحدات المحلية على مستوى المحافظة حرصا على سلامة وحياة المواطنين.