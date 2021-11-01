مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شابان مصرعهما في حادث مروع بطريق «زاوية الناعورة - جزيرة الحجر»، بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، بعد اصطدام سيارة ميكروباص ودراجة نارية، ما أدى إلي وفاة شابين وإصابة شخص ثالث.

نقل جثماني شابين إلى المتستشفى

علي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمانين والمصاب للمستشفى، كما تم سؤال عدد من الشهود عن كواليس الحادث، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة النارية وإخطار النيابة العامة .

حزن في الشهداء بمصرع شابين في حادث

وسادت حالة من الحزن بمركز الشهداء نتيجة الحادث بعد وفاة الشابين «راتب.م.ا»، مقيم بقرية كفر حجازي، و«محمد.ع.ك»، مقيم بقرية جزيرة الحجر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الخبر، مطالبين بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بوفاة شابين وإصابة ثالث في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة ركاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة .