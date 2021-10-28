إجراءات عاجلة من «القابضة للمياه» لمواجهة الأمطار: رفع حالة التأهب

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تقوم بعمل خطة استعدادية لاستقبال فصل الشتاء، من خلال توفير كافة المعدات والأدوات المستخدمة لمواجهة سقوط الأمطار والسيول، بالإضافة إلى حملات التطهير والصيانة للمعدات وبالوعات الصرف.

رئيس الشركة القابضة للمياه: تطهير جميع بالوعات الامطار قبل فصل الشتاء

وعن استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمواجهة موسم الأمطار هذا العام، أوضح رئيس الشركة، أنه جرى تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وتابع «رسلان» في تصريحات لـ«الوطن»: «بجانب صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتطهير جميع بالوعات الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة».

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه، إلى أنه جرى عمل إصلاحات لأي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها، بالإضافة إلى تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

«رسلان»: رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء

وأوضح «رسلان»: «هناك تنسيق مستمر بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار».

وأردف: «رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، لمتابعة حالة سقوط الأمطار، والتحرك بشكل سريع لمناطق تجمع المياه».

وأكد: «ليس ذلك فقط بل سيجرى انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية «فرق التطهير»، وفرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع» مختتما «بجانب تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز تلك المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة»