ذهب لاستلام التكليف في مستشفى منوف.. فوجد نفسه لاعبا في ليفربول: مركزك إيه؟

«انت بتلعب في مركز إيه؟».. السؤال كان مفاجئا للطبيب هاني أبوالسعود، من مدير مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، في أول أيام استلامه العمل، ما تسبب في حالة من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تفاصيل هذا اللقاء، خاصة أن القصة ارتبطت بنادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح.

قصة طبيب امتياز كتب «مستشفي ليفربول العام»

ونشر الطبيب الشاب القصة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاءت كالتالي «رايح أقدم طلب في مستشفى منوف العام علشان أقضي امتيازي، فروحت امضيها من المدير، قالي إنت مركزك إيه، رديت عليه أنا من مركز شبين الكوم يا دكتور، فقالي لا مركزك في الملعب، قولتله مش فاهم، فكان رده يعني مش جاي تدريب كورة، قولتله لا يا دكتور تدريب امتياز، قالي طب بص يا حبيبي في الورقه كده».

طبيب الامتياز يوضح كواليس الخطأ

وأضاف طبيب الامتياز «فوجئت بالطلب بتاعي مكتوب عليه السيد مدير مستشفى ليفربول العام، وكنت محرج جدا جدا، ومعرفتش اتكلم، والدكتور قالي روح يا ابني الله يسهلك».. بهذه الكمات بدأ الطبيب الشاب هاني أبوالسعود حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن صديقه أرسل إليه نموذجا يشبه الطلب الذي يتم تقديمه مع تغير اسم المستشفى إلى ليفربول واسم الطبيب إلى محمد صلاح كنوع من التوضيح وإعطاء مثال فقط، قائلا «عدلت كل شيء ونسيت اسم مستشفى ليفربول».

وأضاف «أبوالسعود»، أنه لم يلحظ أي شيء غريب في الطلب، خاصة أنه مر على عدد من الأطباء دون أي تعليق، موضحا أن مدير المستشفى تعامل بكل احترام، قائلا «مدير المستشفي أخد الموضوع بسخرية، ولكن تعامل باحترام، وقالي روح عدل ربنا يسهلك».

وأوضح طبيب الامتياز، أنه قام بالفعل بتغيير الطلب وتسلم الامتياز في المستشفى، مضيفا أنه تابع التعليقات علي القصة منذ نشرها بهدف «الهزار»، ولكي لا يقع في الخطأ شخص آخر.