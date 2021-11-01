المراكب الذهبية المشاركة في حفل الكباش بالأقصر.. تحاكي عظمة القدماء (صور)

حصلت «الوطن» على صور لـ«المراكب الفرعونية الذهبية» المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، خلال الأيام القليلة القادمة، أثناء تواجدها داخل طريق الكباش، استعداداً للحفل الكبير، المقرر إقامته بحضور عدد من قادة دول العالم، وآلاف السياح، حيث يشهد الجميع الافتتاح الكبير الذي تستعد له محافظة الأقصر، مع بدء الزيارات له فيما بعد من جانب السياح من مختلف دول العالم، عقب وضعه على البرامج السياحية والزيارات.

مراكب ذهبية في العروض

المراكب الذهبية تم تصميمها بشكل فرعوني، يقارب الشكل القديم للمراكب التي كان يحملها المصريون القدماء خلال الموكب الفرعوني خلال عيد «الأوبت»، أثناء سيرهم ما بين معبدي الأقصر والكرنك، على طريق الكباش، وهم يحملون المراكب خلال الاحتفالية الكبرى، التي كانت تنعقد بحضور عدد كبير من الكهنة، وبمشاركة عدد كبير من المصريين القدماء من الفراعنة.

400 شاب وفتاة في حفل الافتتاح

ومن المتوقع أن يتضمن الاحتفال الكبير عرضاً مستوحى من عروض المصريين القدماء، حيث كان يسير المصريون ما بين المعبدين على طريق الكباش، ضمن الموكب الفرعوني، وهم يحملون المراكب على ظهورهم، بمشاركة عدد من الفتيات، حيث يتضمن الموكب أكثر من مركب، خلال الحفل، مع حمل بعض الشباب لعصا شبيه للعصا الفرعونية القديمة، حيث يشارك ما يقرب من 400 شاب وفتاة في الاحتفالات وفي التجهيزات، من أهالي محافظة الأقصر.