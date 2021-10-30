خطوة واحدة يمكنها أن تحمي أعمالك من سرقة ملكيتها.. تعرف عليها

أحيانا يتعرض أصحاب الأعمال المصنوعة، إلى سرقة أعمالهم أو أفكارهم ونسبها إلى آخرين، ويبدأ صاحب العمل المصنوع في البحث على طريقة استعادة ملكية عمله وابتكاراته، ولكن هناك بعض الأخطاء تقع، ينتج عنها عدم القدرة على استعادة ملكية العمل، بسبب إغفال إحدى الخطوات الأساسية في أثناء صنع العمل.

خطوات تسجيل العمل المصنوع بوزارة الثقافة

وقد أوضح المحامي محمود الحديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك خطوة واحدة لها أهمية كبيرة يجب أن يتخذها كل صانع العمل من أجل ضمان حماية منتجه من عمليات السطو المختلفة التي من الوارد تعرض العمل لها، وهي تتلخص في تسجيل العمل في وزارة الثقافة بالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، مؤكدا أن الأعمال غير المسجلة في وزارة الثقافة لا يتمكن قانون حقوق الملكية حمايتها في حال تعرضت لأيا من أنواع السطو.

وأشار الحديدي إلى المستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية تسجيل العمل المصنوع بوزارة الثقافة، وهي:

-عدد (2) نسخة من العمل ملصقًا عليها استيكر موضحًا به اسم العمل، واسم صاحب العمل ونبذة مختصرة عن محتوى العمل ونوعه.

- صورة إثبات شخصية مقدم الطلب (وهو مؤلف العمل أو الوكيل).

-في حالة عدم وجود صاحب العمل (المؤلف الأصلي) يتم تقديم توكيل رسمي (خاص) موثق بالشهر العقاري لإيداع الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بوزارة الثقافة.

-لإيداع عمل أدبى مكتوب (كالأشعار مثلا) يتم تغليف العمل فى شكل كتيب صغير.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية

والجدير بالذكر أن قانون حماية حقوق الملكية والحقوق الفكرية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ودفع غرامة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التعدي أو السطو على الحقوق الملكية والفكرية للأخرين، وتهدف الدولة المصرية من خلال هذا القانون حماية الأعمال المصنوعة والابتكارات في المجتمع.