تعبئة أنابيب البوتاجاز في جنوب سيناء.. الخطوات وإجراءات السلامة

جنوب سيناء تعتمد في غاز البوتاجاز على الموجود في حقول بترول بلاعيم، حيث تنقله السيارات التابعة لشركات الغاز من أبورديس من حقول بترول بلاعيم إلى محطات التعبئة في الطور ونويبع التي تعبئ أنابيب البوتاجاز.

خطوات تعبئة أسطوانات الغاز

«الوطن» رصدت مراحل تعبئة أسطوانات الغاز داخل إحدى المحطات، عيسى شحاته مدير محطة التعبئة قال إن التعبئة تتم أتوماتيكيا، والعامل البشري يتواجد لنقل الأنبوبة فقط حيث يجري وضع الأسطوانة فوق ميزان ويوضع مسدس في فوهة الأنبوبة ثم تفتح حتى تمتلئ بمقياس 12.5 كيلو وتغلق أتوماتيك، الأسطوانة التجارية تعبأ بنفس الطريقة، في أقل من دقيقتين.

وقال إن من شروط السلامة والصحة المهنية أن يكون محطة تعبئة خارج الحالة السكنية وفي مكان مفتوح طبقا للشروط.

وأضاف أنه يجري تطبيق شروط وضوابط السلامة والصحة المهنية داخل المحطة وهناك وسائل إطفاء، وتقوم لجان من التموين والدفاع المدني بمتابعة المحطة باستمرار.

كيفية التعامل مع محابس أسطوانات البوتاجاز

قال عيسى إن المواطنين يجب أن يستخدموا محابس أسطوانات البوتاجاز بهدوء وألا تفتح بشكل كامل، موضحا أن الشركة تقوم كل فترة بصيانة الأنابيب وتركيب محابس نحاسية بدلا من التالفة، وقال إن في حالة وجود محبس تالف وتسريب الأنبوبة يتم غلقها على الفور ووضعها في مكان مفتوح، وعدم إشعال نيران.