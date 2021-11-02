مسؤول أممي: تغيرات المناخ تؤثر سلبا على وفرة الغذاء

قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، إن العالم أجمع يواجه تحديا كبيرا جدا، متمثل في قضايا التغيرات المناخية، موضحا أن هذه التغيرات، تؤثر على جميع نواحي الحياة، وبالأخص على وفرة الغذاء كمًا ونوعًا.

حاج الأمين: تغيرات المناخ طرحت تحديا كبيرا أمام البشرية

وأضاف «حاج الأمين»، في مداخلة عبر «zoom»، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويشارك في تقديمه الإعلامي رامي رضوان، أن تغير المناخ طرح تحديا كبيرا أمام البشرية بأجمعها، لتأمين الغذاء لسكان كوكب الأرض.

نصر الدين: تغيرات المناخ من الأسباب الرئيسية في رفع أسعار السلع

ولفت ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، إلى أن العالم أجمع، يشعر حاليا بارتفاع الكثير من أسعار السلع، وعلى الرغم من أن هذا يرجع إلى العديد من الأسباب الاقتصادية المختلفة، إلا أن تغيرات المناخ أيضا، تعد سبب رئيسي في هذا الارتفاع على مستوى أسعار السلع الغذائية بالأخص.

الأمين: العالم في حاجة لتغيير النظم الغذائية للبشر

وأردف أننا كبشر في حاجة لتغيير نُظمنا الغذائية، لتقليل من حجم التغييرات المناخية، كاشفا أن النظم الغذائية المتبعة حاليا بغالبية الدول، تسهم في ثلث الانبعاثات الحرارية الضارة على مستوى العالم، مؤكدا أن النظم الغذائية المتبعة حاليا، يجب أن تتبدل إلى نظم غذائية أكثر استدامة وفاعلية.

العالم في حاجة لإجراءات جادة ترشد من استهلاك المياه والغذاء

وأشار إلى أن العالم حاليا، في حاجة إلى إجراءات رادعة وجادة في مسألة ترشيد استهلاك المياه، لتحد من هدر المياه، كما نحتاج إلى إجراءات تمنع هدر الغذاء بشكل غير مبرر، مؤكدا أن ترشيد استخدام هذه الموارد من مياه وغذاء، سيسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية وتغيرات المناخ.