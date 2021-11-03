مكرم سلامة يعرض تراث السينما النادر للبيع.. وتحرك عاجل لوزيرة الثقافة

في أول رد رسمي على إعلان مكرم سلامة صاحب أكبر أرشيف شخصي للسينما المصرية نيته بيع مقتنيات متحفه وأرشيفه خوفا عليه من الضياع بعد رحيله، وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مستشارها لشؤون السينما الدكتور خالد عبد الجليل، للتواصل مع «سلامة» للوقوف على أبعاد المشكلة وحلها على وجه السرعة.

اجتماع عاجل مع «الأرشيفجي» بوزارة الثقافة

وأكدت «عبد الدايم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماعا سيجمع خالد عبد الجليل ومكرم سلامة، بعد غد الجمعة، للوقوف على أبعاد المشكلة ومطالبه، والأسباب التي دفعته للإعلان عن بيع أرشيفه ومتحفه الذي قضى 50 عاما في جمعه، وكذلك للتوصل إلى حل يحفظ لمصر تراثها السينمائي وأرشيف الأفيشات الضخم الذي يمتلكه.

كان مكرم سلامة، والمعروف بـ«أرشيفجي السينما المصرية»، أعلن في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي عن طرح أرشيفه الذي يحوي نوادر السينما والتليفزيون للبيع.

«سلامة»: أعرض أرشيف السينما للبيع لهذه الأسباب

وقال «سلامة»، في منشوره «أنا ضيعت خمسين عاما من عمري لجمع هذا الأرشيف، وحافظت عليه أنا وأولادي، والابن الموجود معي قرر العمل خارج مصر، بعد أن قام هو وزوجتي بنقل كل ما نملك من نيجاتيف وبوستر وصور ومستندات للسينما المصرية حوالي ألف جيجا، ويُشكر هو وزوجتي على عملهم، والآن أنا وزوجتي تحت كف الرحمان، الأولاد هاجروا، وأنا أبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما، ولا جهد ولا قدرة لنا على العمل، وعليه قررت بيع كل الأرشيف حوالي عشرة آلاف بوستر ومائة ألف نجتيف وحوالي خمسين آلة عرض 16ملم و8 ملم، وحوالي عشرين ألف سلايد مع مجموعة مكن لعرض السلايد وحوالي 500 فيلم وثائقي باللغة العربية والفرنسية، وحوالي ألفين من مجلات المصور وآخر ساعة والكواكب وصباح الخير وروزاليوسف ومجلات أخرى أجنبية، وأفلام ومسلسلات عربي، حوالي 400 فيلم ومسلسل أصول وليست نسخ، والبيع للمجموعة كلها لهيئة أو شخص عنده القدرة لحفظها.