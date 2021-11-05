التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق القطاع الثاني بشارع الأهرام

تستكمل محافظة الجيزة تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع» بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق بعد تسليم موقع محطة المريوطية بتاريخ 20 من شهر أكتوبر الماضي، وما استلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش

وأكدت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها على أنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديداً من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد «الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة»، وحتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم تحديداً حتى شارع شريف، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 650م وبعرض ما يقرب من 18م في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم 6 من شهر نوفمبر الجاري حتى انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين

وأوضحت محافظة الجيزة بأنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي كالآتي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً «إجباري» اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا» اتجاه كوبري ترسا المستحدث

- استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقا» مروراً بكوبري «ترسا المستحدث» وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من 200 م ثم الـدوران والعودة مرة أخرى لمحور تـرسا ثم الدخول يميناً اتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام.

الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم

علماً بأن من يرغب في السير اتجاه مناطق «مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية» للقـادم مـن مـحـور أنور السـادات «ترسـا سـابقـاً» يتـم الـدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.