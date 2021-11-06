يبحث عدد كبير من المواطنين من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين، عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، حيث تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر طوال هذه الأيام، إذ يعد طلب الحصول على سيارات المعاقين 2021، من أكثر الأمور التي يحتاج إليها المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021

ويشترط للحصول على سيارات المعاقين 2021، أن يكون المواطن حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وألا يقل عمر المُعاق عن 18 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، وتحديد نوع الإعاقة سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

كما يجري تجهيز سيارات المعاقين 2021 طبيا لتناسب الظروف الصحية والإعاقة التي يعاني منها قائدها، من خلال تعديل نظام السيارة وتحويل استخدام الفرامل والبنزين باليد من خلال جهاز يتم تثبيته بجوار «دريكسيون» السيارة ليتمكن صاحب إعاقة القدمين من قيادة السيارة بيديه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

وتسهيلا على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على سيارة معاقين، أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، بالرقم القومي، حيث يتمكن كل مواطن من ذوي الإعاقة، الذي أجرى كشفا طبيا للحصول على سيارات المعاقين، الاستعلام عن نتيجة الكشف من داخل منزله، عن طريق إدخال رقم بطاقته، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، من خلال الضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

أما خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، فتتمثل في زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فورا.