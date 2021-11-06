ضبط شخص بحوزته 63 قطعة أثرية حصيلة التنقيب في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط؛ لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وبحوزته 63 قطعة يشتبه في أثريتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط»، بالحفر داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

قيمة المضبوطات الأثرية

تم ضبط المتهم، وتبين وجود حفرة بعمق «2,5 متر» وضبط «31 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- 32 قطعة عملات معدنية يشتبه في أثريتها- الأدوات المستخدمة في الحفر- فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار».

بمواجهة المتهم، اعترف بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر بقصد البيع والتربح وحيازته للسلاح؛ للدفاع، وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها.