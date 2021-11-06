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العثور على جثة طالب بالأقصر.. ابن عمه قتله ورمى جثته في الغيط

كتب:

الوطن
02:09 م | السبت 06 نوفمبر 2021
المجنى عليه

المجنى عليه

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) داخل أرض زراعية كائنة بذات الناحية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «سائق مركبة تروسيكل، نجل عم المجني عليه، مقيم بذات الناحية»؛ لخلافات حول الميراث بين والد المتهم ووالد المجني عليه.

المتهم يكشف تفاصيل جريمته

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى استدراج المجني عليه واصطحابه بمركبة «التروسيكل»، إلى مكان العثور وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض «سكين» حتى توفي، وقام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرب من مكان الواقعة.

 

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