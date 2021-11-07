تفاصيل جديدة في مقتل عامل أرمنت.. خطف واحتجاز بسبب محادثات على فيسبوك

تفاصيل جديدة ظهرت في واقعة العثور على جثة عامل بمنطقة مشاية الهالوك التابعة لمدينة أرمنت الحيط بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، حيث تبيّن فيما بعد تعرض المجني عليه للخطف والاحتجاز بسبب بعض الأشخاص ليلًا من أمام المنطقة التي يقيم فيها بمركز أرمنت واصطحابه إلى المنطقة التي عثر على جثته بها بالقرب من مكتب الإصلاح بأرمنت التابعة لدائرة مركز شرطة أرمنت جنوب غرب المحافظة، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة على الفور.

شاهد عيان: فيسبوك السبب

وأوضح شاهد عيان، من إحدى أهالي مركز أرمنت، أنه تم اختطاف المجني عليه تقريبا في الثانية عشر ليلًا أول أمس، بحضور عدد من الأشخاص بمركز أرمنت، موضحا أن المجني عليه والمتهمين من عائلة واحدة، كما أن عملية الخطف لم يكن غرضها القتل، ولكن نتيجة وجود خلافات بينهما بسبب محادثات على «فيسبوك» تطرقت إلى وجود عملية مساومة وابتزاز بين المجني عليه والمتهمين على مبالغ مالية اضطروا حينها إلى خطفه واحتجازه تمهيدًا لإجباره على الخضوع.

وكان قد تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بالعثور على جثة رجل في نهاية الثلاثينيات من عمره، ملقاة على أحد الطرق الفرعية بمنطقة أرمنت الحيط، التابعة لدائرة المركز غرب المحافظة.

عدم وجود آثار طعنات

وبإجراء المعاينات اللازمة والتحريات الأولية، بقيادة العميد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد المراغي، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، تبيّن أن الجثة لعامل يُدعى «محمد أ. أ. ع.»، 39 سنة، مقيم بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، كما تبيّن أن الجثة ليس بها أي آثار لإصابات أو طعنات باستخدام آلة حادة أو طلقات نارية، فقط آثار الضرب باستخدام الأيدي، كما تأكد من خلال التحريات، قيام أكثر من شخص باصطحاب المجني عليه ليلاً، من المنطقة المقيم فيها.

ولا زال رجال المباحث يكثفون جهودهم للبحث عن مرتكبي جريمة الخطف المحتملة، وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، من خلال تشريح الجثمان، وتوضيح ما إذ كان قد تعرض الشخص لغيبوبة سكر أو هبوط حاد في الدورة الدموية.