استقرار أسعار الحديد وترقب في الأسواق المحلية بعد الارتفاعات العالمية

سجلت أسعار الحديد استقرارًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، ليستمر استقرار الأسعار على المستوى المرتفع التي أعلنتها وحددتها المصانع المنتجة للحديد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بقيمة تتراوح من 900 جنيه إلى 1400 جنيه للطن الواحد، كما تجاهلت الأسعار المحلية القرار الأخير الصادر عن الحكومة بتحريك سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها مصانع الحديد.

ويعاني سوق الحديد في مصر من حالة ركود، في ظل عدم الإقبال من ناحية الشراء، وخاصة بعد الزيادات التي أعلنتها المصانع الشهر الماضي.

تعرف على أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار حديد «عز» للتسليح اليوم 15600 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 15300 جنيه للطن بدلا من 14400 جنيه، بزيادة قدرها 900 جنيه.

- شركة بشاي بـ 15400 جنيه.

- شركة عطية بسعر 15 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- شركة سرحان بسعر 15 ألفًا و100 جنيه.

- شركة العتال بـ 15 ألفًا و500 جنيه للطن.

- شركة مصر استيل بسعر 15100 جنيه.

- شركة المراكبي بـ 15100 جنيه.

- شركة العشري الطن بـ 15100 جنيه.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، والبليت حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته «البليت» تُقدر بـ3.5 مليون طن، وذلك بحسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

ارتفاع الأسعار العالمية للحديد

وشهدت أسعار الحديد العالمية للعقود الآجلة ارتفاعا تداول شهر ديسمبر في بورصة لندن للمعادن عند تسوية تداولات جلسة الجمعة 5 نوفمبر، بنحو 12.5 دولار لتسجل 725 دولار للطن، أي بنسبة 1.75%، كما ارتفعت أسعار عقود خردة الحديد تداول شهر ديسمبر عند الإغلاق لتسجل 483.5 دولار للطن بمقدار زيادة 6.5 دولار، أي بنسبة 1.36%.