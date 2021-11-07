وكالة الفضاء: تكلفة كاميرا المحطة الدولية تتحملها المنظمات الداعمة

علق الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، على الإعلان رسميا، بأن مصر ستكون أول دولة تضع كاميرا تصوير على محطة الفضاء بحلول عام 2023، موضحا أن الوكالة الفضاء المصرية، ستكون المسؤولة عن تصميم الكاميرا وتنفيذها، أما التكلفة فستتحملها كاملة عدد من المنظمات الداعمة لمصر بهذا الشأن.

وأضاف «العراقي»، عبر مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن الوكالة ستكون المسؤولة عن تصميم الكاميرا وتنفيذها، وتسليمها في الموعد المحدد من محطة الفضاء الدولية، موضحا أن المحطة ستتلم الكاميرا قبل نهاية عام 2022، لتبدأ استعدادتها في وضعها.

استخدامات ومزايا متعددة للكاميرا

وكان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، كشف عن استخدامات ومزايا الكاميرا، التي ستنفذها وكالة الفضاء المصرية، قبل وضعها بمحطة الفضاء الدولية، موضحا أن هذه الكاميرا، ستصور الأرض كاملة، لتحقق واحد من أبرز مهام محطة الفضاء الدولية المتمثلة في عمل رحلة دوران حول الأرض بمعدل 16 لفة في اليوم، كما أنها ستأخذ صورا عالية الدقة ومتنوعة الأشكال والأحجام من مصر.

الكاميرا ستستخدم أيضا في تطبيقات الزراعة والري

ولفت «القوصي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كل ذلك يأتي بجانب استخدامها في تطبيقات الزراعة والري وكشف التعدي على الأراضي الزراعية ومراقبة التغيرات المناخية والبيئة ومتابعة الحيز العمراني.

مصر أول دولة في العالم تضع مكون لها على محطة الفضاء الدولية بخلاف الدول المالكة للمحطة

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن تسليم الكاميرا سيكون بنهاية عام 2022، كاشفا بأن هذه الخطوة تكون مصر أول دولة في العالم تضع مكون لها على محطة الفضاء الدولية خارج الدول المالكة للمحطة والمتمثلة في: «روسيا وأمريكا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية».