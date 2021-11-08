«حنان» سائقة توكتوك بالمنوفية: «باشتغل من الفجر وبصرف على 4 أشخاص»

دارت عليها الأقدار لتصبح وحيدة ومسئولة عن أسرة صغيرة من أربعة أفراد بعد انفصالها عن زوجها، لم يكن أمامها سوى الاعتماد على النفس والكفاح من أجل رعاية طفيلها الصغيرين ووالديها المسنين، أصرت على الكفاح لتثبت ذاتها، تشعر بفرحة غامرة كلما شاهدت ضحكة طفليها الصغيرين ونظرات الرضا على وجهي والديها المسنين.

ضربت «حنان»، سائقة التوكتوك في المنوفية المثل والقدوة في العمل والكفاح والخرص على لقمة عيش حلال، تخرج من منزلها في الساعة الرابعة فجرا تتجول بـ«التوك توك»، في شوارع قريتها «كمشوش»، تاركة خلفها طفليها ووالدها ووالدتهما الذين تخطت أعمارهما الستين عاما.

سائقة توكتوك في المنوفية تروي قصة كفاحها

«شغلي بيبدأ من الساعة 4 الفجر، بطلع من بيتي معتمدة على الله، والحمد لله ربنا بيراضيني وبيرزقني، وبقي ليا زبون وبالذات طلاب المدراس وأطفال الحضانة، والحمد لله راضية باللي ربنا قسمهولي»، قالتها «حنان محمود حشيش»، 27 سنة، في حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها انفصلت عن زوجها قبل ثلاثة أعوام وقررت العمل علي توك توك لتربي أولادها وتساعد والديهابعد كبر سنهم وعدم قدرتهما على العمل .

حنان: تعلمت قيادة التوكتوك في أسبوع واحد

وأضافت «حنان» التي لُقبت بـ «معلمة التوكتوك في المنوفية»، أنها تعلمت قيادة التوك توك في أسبوع واحد فقط بعد قرارها العمل عليه، موضحة أن نظرات الناس في قريتها كانت رافضة لعمل سيدة كسائق توك توك ولكن بعد معرفتهم بظروفها الصعبة تغيرت وجهة نظرتهم: «كل الناس بقيت تكلمني وتطلبني في شغل وبقي ليا زبوني والحمد لله»، مؤكدة أنها حال تعرضها للإهانة من أي زبون تقوم بإيقاف التوكتوك وعدم استكمال المشوار معه .

حنان تطالب محافظ المنوفية بتوفير معاش

وطالبت «حنان»، الشباب بالعمل والاجتهاد وعدم الجلوس على المقاهي والبحث عن لقمة عيش حلال بدلا من انتظار وظيفة، مؤكدة أنها تتابع دورس طفليها الإثنين وتسأل علي مستواهما الدراسي باستمرار: «بتابع ولادي طبعا، وشغلي علشان يوفر لهم فلوس ومحدش يديهم حاجه، وبعمل توازن بين شغلي وبين البيت لأن والدي ووالدتي محتاجين رعاية»، مطالبة محافظ المنوفية بمساعدتها في توفير معاش لأسرتها لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.