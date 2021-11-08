مواطن يعتدي على جاره بالضرب ويجبره على توقيع 3 إيصالات أمانة بالقاهرة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة.

التوقيع على 3 إيصالات أمانة

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر، مقيمين بدائرة القسم؛ لتعديه عليه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو في حقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو في حقـه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا.