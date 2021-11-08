رئيس التحرير

محمود مسلم

مواطن يعتدي على جاره بالضرب ويجبره على توقيع 3 إيصالات أمانة بالقاهرة

كتب:

الوطن
12:34 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
قوات الأمن

قوات الأمن

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة.

التوقيع على 3 إيصالات أمانة

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر، مقيمين بدائرة القسم؛ لتعديه عليه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو في حقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو في حقـه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا.

اقرأ المزيد:

المؤبد لمقاول ضبط بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو في سوهاج

ضبط سائق هدد 5 أشخاص بـ«طبنجة صوت» في الدرب الأحمر: صدم سيارة وهرب

طريقة الكشف عن صلاحية الطعام بعد ضبط «حمام فاسد» بمطعم شهير

ضبط رجل أعمال هارب من أحكام بالحبس لمدة 595 سنة وغرامة 29 مليون جنيه

تجديد حبس 5 متهمين ضبط بحوزتهم مخدرات بـ8 ملايين جنيه بالإسماعيلية

ضبط مقاول هارب من أحكام بالحبس 121 سنة وغرامة 16 مليون جنيه بالقاهرة