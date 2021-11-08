تفاصيل جديدة في مقتل عامل أرمنت.. هدد المتهم بمحادثات وفيديوهات مخلة

تفاصيل جديدة صادمة كشفت لغز العثور على جثة عامل بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، في منطقة «مشاية الهالوك»، التابعة لأرمنت، بسبب محادثات وفيديوهات مخلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإجراء التحريات تبيّن تورط 6 أشخاص في عملية خطف واحتجاز العامل من أمام منزله وضربه بالأيدي حتى مات، وتركوا جثته بموقع العثور عليها.

العثور على جثة عامل

بداية الواقعة، بورود بلاغ إلى مركز شرطة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر برئاسة المقدم أحمد المراغي، رئيس المباحث، يفيد بالعثور على جثة عامل «م. أ. أ.»، 39 سنة، في منطقة المشاية التابعة لناحية «أرمنت الحيط»، بدائرة مركز أرمنت.

تم تشكيل فريق بحث من خلال البحث الجنائي بالمديرية، بعد إخطار مدير الأمن اللواء خالد عبدالحميد، بقيادة رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، العميد محمد الطيب، ورئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، المقدم أحمد المراغي، ورجال المباحث بمركز شرطة أرمنت، حيث تبيّن من المعاينة المبدئية عدم وجود أي آثار طعنات أو طلقات نارية في جثة المجنى عليه، كما تبيّن وجود آثار كدمات في الجسم نتيجة ضرب بالأيدي من قبل عدة أشخاص.

فيديوهات ومحادثات مخلة

بإجراء التحريات، تبيّن تورط المجني عليه في محاولة ابتزاز مع أحد الأشخاص، حيث قام المجني عليه، برفقة صديق له بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت اسم فتاة، ومراسلة أحد المتهمين بمحادثات مخلة للآداب، مع وجود فيديوهات مخلة بالآداب تم تصويرها واستخدمها المجني عليه في ابتزاز أحد المتهمين، في مقابل مبلغ مالي 60 ألف جنيه، لكنه رفض.

كما تبيّن من التحريات، التي أجراها رجال المباحث، محاولة المجني عليه ابتزاز بقية أفراد العائلة، وتهديدهم بنشر المحادثات التي قام بالفعل بنشر أحد الأجزاء منها على «فيسبوك»، مهدداً بنشر فيديو مصور للمتهم، في حالة لم يتم الدفع، وعلى إثر ذلك تجمع 6 أشخاص من العائلة، وقرروا مقابلة المجني عليه، بعد الاتفاق معه على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، لكنهم قاموا باحتجازه ووضعه في عربة ثلاجة، وقاموا بخطفه إلى منطقة «المشاية»، وانهالوا عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.