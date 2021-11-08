هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال:«اورنچ مصر» تعمل على بناء مركز بيانات العاصمة الإدارية باستثمارات تتجاوز 135 مليون دولار

تستهدف شركة «اورنچ مصر» تنويع محفظتها الاستثمارية فى قطاع الاتصالات لتقديم حزمة خدمات متكاملة، عبر ضخ استثمارات معززة تستهدف التنوع فى الخدمات المقدمة لقطاعى الأفراد والمؤسسات، عبر تحديث الشبكات والتنوع فى باقات العروض لتتناسب مع العملاء، وأيضاً التوسع فى خدمات الشمول المالى والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية. وكشف هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال، أن «اورنچ» تقدم حلولاً تفصيلية لكل مؤسسة حسب حجمها، من خدمات البنية التحتية للاتصالات ودعمها بتطبيقات وحلول متطورة، كما تقدم «اورنچ» استشارات تكنولوجية للشركات وتعمل على أن تكون الشريك الأساسى للتحول الرقمى للمؤسسات، سواء للقطاع الحكومى أو الخاص، ومنح العميل أفضل تجربة.

وأوضح أن قوة وكفاءة شبكة اورنچ التى تعتمد عليها جميع خدمات الشركة، وأهمها الحفاظ على صدارتها فى سرعة نقل البيانات، هى أهم ما يميز شركة «اورنچ مصر»، حيث أثبتت التقارير المحلية والدولية التفوق الملحوظ لاورنچ على منافسيها من حيث جودة خدمات الداتا المقدمة للعملاء، وكان آخرها جائزة Ookla للعام الخامس على التوالى عبر تطبيق Speedtest، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية.

وحول أبرز القطاعات التى تركز عليها الشركة، لفت «مهران» إلى أن الشركة تركز على عدد من القطاعات، فى مقدمتها القطاع العقارى الذى يشهد نمواً ملحوظاً نتيجة التركيز الكبير عليه من قبَل الدولة وشركات التطوير العقارى الكبرى، لذلك حققت الشركة نجاحات كبيرة فى قطاع حلول المدن الذكية والمجتمعات العمرانية المغلقة، وتستحوذ على حصة سوقية تقارب 85% فى خدمات Triple Play التى تقدم فى مختلف المجتمعات السكنية.

وأضاف «مهران» أن «اورنچ مصر» تضع قطاعات التعليم والصحة والنقل الذكى والطاقة المتجددة والشمول المالى والتحول الرقمى فى مقدمة أولويات قطاع الأعمال، وذلك بتقديم حلول ومنتجات مبتكرة تساهم فى تطوير المنظومة فى إطار توجهات الدولة المصرية لتنفيذ رؤية «مصر 2030» التى تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين، بما يساهم فى تعزيز المزايا التنافسية للدولة المصرية، كما أن هناك تركيزاً حالياً على مشروعات المدن الذكية، وبالأخص مشروع العاصمة الإدارية.

وذكر أن الشركة تعمل على بناء مركز بيانات العاصمة الذى من المتوقع أن يكون من أكبر المراكز فى المنطقة، باستثمارات تزيد على 135 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية بطريقة مؤمَّنة ومتكاملة، وتتولى «اورنچ مصر» تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة ما يسمى «عقل العاصمة»، أو مركز إدارة خدماتها لمدة 5 سنوات، بالتعاون مع تحالف يضم أكثر من 20 شركة محلية وعالمية يتولى تنفيذ وتشغيل وتقديم الاستشارات لمركز بيانات العاصمة الجديدة، كما نستهدف وفقاً لخطط العمل بدء التشغيل التجريبى للمركز مطلع العام القادم.

وأكد أن إنشاء مركز البيانات مشروع محورى فى البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، كونه المسئول عن حفظ المعلومات الحيوية، مما يعنى ضرورة إنشائه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات لسكان العاصمة الإدارية والقطاع الخاص، وحرصت «اورنچ» على استخدام أفضل وأحدث تقنيات تأمين وحماية البيانات بالتعاون مع الشركات المتخصصة على مستوى العالم فى هذا المجال، وأصبح لدى «اورنچ» قطاع متخصص فى حلول الأمن السيبرانى وتقديم أفضل الحلول التأمينية.

وأكد «مهران» أن «اورنچ مصر» لديها التزام كبير بالمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة، ومن أهم هذه الالتزامات المشروع الأضخم للدولة «العاصمة الإدارية الجديدة»، منوهاً بأن هناك فرصاً كثيرة للاستثمار فى المدن الذكية، ومنها حلول تحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وتقديم حلول ذكية ومتكاملة للمدن من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وعدادات مياه وكهرباء ذكية، و«اورنچ» متفوقة فى ذلك، حيث يعمل أكثر من 15 ألف مهندس متخصص بمجموعة اورنچ العالمية فى مجال المدن الذكية، وكذلك 5 آلاف مهندس وباحث فى مجال التكنولوجيا والابتكار، وقرابة 2000 متخصص فى مجال تأمين المعلومات.

وتابع أن «اورنچ» تعمل مع أكبر مطورين عقاريين فى السوق المصرية، منهم على سبيل المثال «الجونة، وإعمار مصر، وسوديك، ونيو جيزة، وماونتن فيو، وتطوير مصر، وبالم هيلز» وغيرهم، كما توفر «اورنچ» خدمة الـTriple Play وتشمل خدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التليفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى مفاوضات تجريها الشركة حالياً مع مجموعة من المطورين العقاريين الجدد.

وحول مشاركة الشركة فى «cairo ict» أشار «مهران» إلى حرص «اورنچ» هذا العام على تسليط الضوء فى جناحها بالمعرض على الخدمات والحلول التى تقدمها لتطوير عدد من القطاعات لتحقيق تلك الأهداف، وسيشاهد زوار المعرض حلولاً وخدمات مختلفة لتعزيز التحول الرقمى، مثل الأمن السيبرانى وإدارة مراكز التحكم ومراكز البيانات والخدمات الذكية لمنظومة النقل واستخدامات الطاقة المتجددة وخدمات التعليم.

«اورنچ مصر» تضع قطاعات التعليم والصحة والنقل الذكى والطاقة المتجددة والشمول المالى والتحول الرقمى فى مقدمة أولويات قطاع الأعمال