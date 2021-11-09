إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 251 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل 251 مليون حالة، وسجلت الإصابات 250990162 حالة، فيما بلغت الوفيات 5070176 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 227227055 حالة.

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 46.4 ملايين حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الاثنين، ‏‎22475‎‏ إصابة بـ«كورونا» و 129 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي ‏‏‏الإصابات في البلاد إلى ‏‎46405253‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى ‏‎752196‎‏ حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 32322 إصابة بـ«كورونا»، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات بـ الفيروس، ارتفع إلى 9333891 حالة، فيما، بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد، إلى 141862حالة.

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، 4197 إصابة جديدة بـ«كورونا» و32 وفاة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 5638 إصابة بـ«كورونا» و126 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21886077 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 609573 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات تونس إلى 25281 حالة

عربيا، قالت وزارة صحة تونس، امس الاثنين، إن البلاد سجلت، 44 إصابة بـ«كورونا»، و3 حالات وفاة، مضيفة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 713352 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 25281 حالة.

وأشارت الصحة التونسية، إلى تسجيل، 132 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 687018 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 98 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وشفاء 69 مصاباً وخمس حالات وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 207.254، والمتعافين 142.255 والوفيات 5.950.