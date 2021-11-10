مخالفات بيئية وأمن صناعي في حملة للتفتيش على «المراكب السياحية» بالأقصر

أعلن المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، قيام حملة من إدارة شؤون البيئة بالاشتراك مع إدارة المسطحات وحماية النيل وفرع جهاز شؤون البيئة وإدارة الأمن الصناعي بالتفتيش على عدد من العائمات السياحية بمدينة الأقصر، وتأتي هذه الحملات على المراكز والعائمات في إطار توجيهات وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والتي تقضي بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على العائمات السياحية أو الفنادق السياحية العائمة في نهر النيل بالمحافظة بهدف الوقوف على مدى التزام العائمات بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

ضبط مخالفات بيئية في حملة بالأقصر

وأسفرت الحملة التي قادتها إدارة حماية شؤون البيئة بالاشتراك مع إدارة المسطحات وكذلك إدارة حماية النيل فضلًا عن الأمن الصناعي في جولتها التفتيشية داخل عدد من المراكب والفنادق العائمة، عن وجود عدد من المخالفات البيئية ومخالفات الأمن صناعي لعدد من تلك المنشآت التي جرى التفتيش عليها داخل نهر النيل، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انتظام الحملات للتفتيش على الفنادق

كما شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة انتظام جميع الحملات التفتيشية التي تتم على المنشآت السياحية، فضلًا عن التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى بهدف إنجاح الموسم السياحي الشتوي داخل محافظة الأقصر، بما يليق بمكانة الأقصر كمقصد سياحي عالمي مميز حيث تحتل المحافظات الأولى في السياحة الثقافية البرامج السياحية في دول العالم بما تتميز به من معالم سياحية واقتصادية متميزة.