مقتل شاب على يد صديقه بالمنوفية لخلافات مالية: «مات قبل فرحه بشهور»

كشف عدد من أهالي عزبة الطامية بمركز الشهداء في المنوفية، تفاصيل جديدة في حادث مقتل شاب علي يد صديقه طعنا بخمسة طعنات في البطن أمام أحد المساجد، موضحين أن المجني عليه كان مقبلا على الزواج وحدد موعد زفافه في خلال الشهور المقبلة.

الحزن يسيطر على «الطامية» بعد مقتل العريس

وأضاف الأهالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يشعر بالحزن لقتل العريس الشاب على يد صديقه، موضحين أن القرية تعيش حالة من الحزن منذ قتله وحتي بعد دفن الجثمان الذي شيعوه لمثواه الأخير في مشهد مهيب وسط حشد كبير من أهالي القرية، مؤكدين أن الوفاة حدثت نتيجة لخلافات مالية بين المجني عليه والمتهم.

القبض على المتهم بقتل صديقه في المنوفية

وتمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء بالمنوفية، من القبض على «م. ذ» المتهم بقتل صديقه بعد ساعات من وقوع الجريمة، حيث قام المتهم بطعن صديقه بخمسة طعنات متفرقة بالجسم أحدها في العرق الوريدي بالفخذ أدي إلى مصرعه في الحال، وبعد وصول قوات الشرطة لمكان الواقعة وسماع الشهود تبين أن المتهم طعنه وفر هاربا، وبوضع الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بقيام شاب يدعي «م. ذ» بقتل صديقه «ا. ع» مقيمان بعزبة الطامية في قرية دناصور التابعة لدائرة المركز، ونجحت المباحث في إلقاء القبض على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.