كاجول تستعد لتصوير فيلم «The Last Hurray»: «الدور المفضل بالنسبالي»

تستعد الفنانة الهندية كاجول، لتصوير فيلمها الجديد «The Last Hurray»، بالتعاون مع المخرجة الهندية الشهيرة ريفاثي، وتجسد كاجول بالفيلم دور «الأم المثالية» المفضل لديها، من خلال شخصية تدعى «سوجاتا»، حسب ما صرحت به لموقع «ذا انديان اكسبريس» الهندي، خلال نقله للمؤتمر الصحفي للفيلم.

تفاصيل فيلم «The Last Hurray» لـ كاجول

وصرحت الفنانة الهندية كاجول، بأنها تستعد لتصوير فيلمها الجديد «The Last Hurray»، الذي يحكي قصة أم مثالية قابلت أصعب المواقف التي يمكن للمرء أن يواجها بابتسامة.

وأضافت كاجول، قائلة: «عندما سمعت قصة فيلم The Last Hurray، تمكنت على الفور من التواصل مع شخصية «Sujata»، واعتقدت أن رحلتها كانت ملهمة بشكل لا يصدق، أعتقد أنها رحلة جميلة وتستحق مشاركتها مع الجميع، وجعل ريفاثي ترشحني لهذه القصة يمنحني المزيد من القوة للعب دور سوجاتا وإظهار نقاط قوتها»، وفقا لما نشر بـ موقع «ذا انديان اكسبريس» الهندي.

وقالت المخرجة ريفاثي عن كاجول: «أول شخص تبادر بذهني ترشيحه لأن عيونها معبرة».

وتابعت: «رحلة سوجاتا في The Last Hurray، قريبة للغاية من قلبي، وملهمة».

وأضافت المخرجة الهندية: «عندما كنت أنا وسوراج وشرادها نناقش هذا الفيلم، كانت كاجول أول شخص يتبادر إلى أذهاننا؛ لأنها تجعلك تصدق كل شيء، بسبب امتلاكها عيون ناعمة وحيوية، وابتسامة جميلة صادقة، وعيونها معبرة للغاية، وهذا ينطبق على شخصية سوجاتا؛ لذا أنا متحمسة للغاية لهذا التعاون مع كاجول، من أجل هذه القصة.

كاجول تعرب عن سعادتها بالمشاركة في The Last Hurray

يذكر أن الفنانة الهندية كاجول، عبرت عن سعادتها لتعاونها مع المخرجة الهندية ريفاثي، خلال مشاركتها مع جمهورها «بث مباشر»، حينما سألها أحد متابعيها: «متى سوف يتم تصوير فيلمك الجديد؟»، فأجابت: «تم الإعلان بالفعل عن الفيلم، وقريبا يتم عقد مؤتمر صحفي، وأنا سعيدة للغاية بالعمل مع مخرجة رائعة بحجم ريفاثي، وخاصة بتعاون بمثل هذا الفيلم، فإنها قصة دافئة جعلتني أقول نعم على الفور».