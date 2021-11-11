ضبط مصنعي كحول وجلود بدون ترخيص و11 طن كبدة فاسدة بالقاهرة والإسكندرية

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميبس، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مخزن تعبئة كحول إيثلين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع وتعبئة كميات كبيرة من المواد المطهرة «كحول طبي» مجهولة المصدر وخلطها بماء مقطر غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

ضبط 200 عبوة كحول مجهولة المصدر

وعثر بداخل المصنع المشار على «200 عبوة كحول – 240 لتر ميثانول مذيب عضوى – 600 لتر مياه مقطرة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها -3200 إستيكر – 800 عبوة فارغة معدة للتعبئة».

وبمواجهة مدير المصنع، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 3180 قطعة مصنوعات جلدية مجهولة المصدر

كما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «المسئول عن مصنع مصنوعات جلدية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة»؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع المشار إليه على «3180 قطعة مصنوعات جلدية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 2650 إستيكر»، بمواجهة المدير بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط «المدير المسئول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية»؛ لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، ولحيازة وتخزين كميات من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر؛ بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرار صحية، كما عُثر بحوزته على «11٫505 طن من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي».