إيرادات فيلم «Annaatthe» الهندي خلال أسبوع.. تعرف عليها

حقق الفيلم الهندي «ANNAATTHE»، أرباحا وصلت لـ 81.75 كرور منذ عرضه حتى الآن، حيث استطاع الوصول بإيراداته في اليوم الأول إلى 30.15 كرور في دور السينما الهندية، وفقا لما نشر في الموقع الرسمي لـ«البوكس أوفيس» الهندي.

وبدأ الفيلم في العرض بدور السينما يوم 4 من نوفمبر الجاري، ويصنف من أفلام التاميل، وهي صناعة السينما الجنوبية باللغة التاميلية، حيث أن بوليوود، هي أفلام منطقة شمال الهند وتكون باللغة الرسمية «الهندوستانية»، وتعد بوليوود الأكثر انتشارا، بينما مؤخرًا أصبحت تنافس أفلام التاميل، بقوة بجانب أفلام التليجو، أيضا من الجنوب.

فريق عمل فيلم «ANNAATTHE»

فيلم «ANNAATTHE» بطولة راجيكانث، الممثل الأعلى أجرا في بوليوود، ويشاركه البطولة كلا من «نايانتارا، كيرثي سوريش، جوبيشاند»، بينما يقوم بـ الأدوار الثانوية، جاغاباثي بابو وأبهيمانيو سينغ وبراكاش راج وسوري ومينا وخوشبو وبالا وكولابولي ليلا وفيلا رامامورثيمن، وتأليف وإخراج سيفا وإنتاج كالانيثي ماران، وحصل المقطع الترويجي لـ الفيلم على 8 ملايين مشاهدة.

معلومات عن فيلم «أناتيه»

وتعني كلمة «أناتيه» بالتاميلي «الأخ الأكبر»، وتدور أحداث الفيلم حول، الرئيس الذي يدعى، كالايان «راجينيكانث»، الذي يخاطبه الجميع من حوله باعتزاز باسم أنااتي «الأخ الكبير»، وأخته ثانغا ميناتشي «كيرثي سوريش».

عادت ميناتشي إلى القرية بعد أن أكملت دراستها في كولكاتا، قرر كالايان ترتيب مباراة لميناتشي، بعد تدخل مصير الزواج، ينفصل الأخ عن الأخت، وفي وقت لاحق، وجدت كالايان أختها في كولكاتا، حيث شاهدها في ورطة عميقة، وتدور أحداث الفيلم حول موقفه مع شقيقته.

راجيكانث ينافس فيلم « Sarkar» في 2018

ينافس فيلم «أناتيه»، لـ راجيكانث في منطقة التاميل، وتفوق على فيلم «enemy»، الذي نال إعجاب الجميع، بينما فاز «أناتيه»، في معركة شباك التذاكر، كما فوجئ الجميع في عام 2018، بمنافسة فيلم « Sarkar»، وحصد إيرادات أعلى منه بفيلم «كالا»، وقدم بنفس العام فيلم «2.0»، فيلم الخيال العلمي لـ راجيكانث، أكشاي كومار، إيشواريا راي.

استطاعت أفلام التاميل «أفلام المنطقة الجنوبية» بالهند، ان تحقق نجاحا في الساحة الفنية، وبناء قاعدة جماهيرية، خاصة بين أبناء التاميل، لكن ايضا بعد أفلام التاميل، حققت شهرة عالمية و أبرزها يفلم «باهوبالي».

أرباح وميزانية فيلم «أناتيه»

حصد الفيلم على أرباح خارجيا حتى الآن، حوالي 4.5 مليون دولار أو 33.33 كرور روبية، الميزانية الإجمالية للفيلم 160 كرور روبية، ومجموع الأرباح دوليا ومحليا حتى الان، 129.79 كرور روبية.

أرباح الفيلم في اليوم الأول لعرضه في ولايات الهند

تاميل نادو - 24،00،00،000

ولاية اندرا براديش - 2،25،00،000

كارناتاكا - 2،75،00،000

ولاية كيرالا - 7500000

الدوائر الهندية - 40.00.000

إجمالي الأرباح 30،15،00،000

معلومات عن راجيكانث

يعد راجيكانث من أشهر نجوم الهند، و أعلاهم أجرا، بالرغم من انه عمل ببداية حياته «قائد حافلة»، وأيضا كان يعمل «نجار» وأحيانا «حداد»، لكن إصراره على الوصول لتحقيقه حلمه، لم يفارقه، حتى أصبح الآن فنان عالميا.

حصد راجيكانث على عدة جوائز، وأبرزها، الجائزة الوطنية «بادما بوشان»، عام 2000، وحصد على العديد من الجوائز في مهرجان «فيلم فير» عن أفلام الجنوب، فضلا عن جوائز مهرجان «تاميل نادو».

من أبرز أفلامه: «كالا، بيتا، إندهيران، دربار،سيفاجي،2.0، وتشيناي إكسبريس مع شاروخان وديبكا»، آخر أفلامه «اناتيه»، الذي يعرض الآن بدور السينما الهندية.