لو هتسيب عربيتك في شوارع الجيزة أو القاهرة.. اعرف أماكن الركنات وأسعارها

حددت محافظتا القاهرة والجيزة، في إطار سعيهما للقضاء على ظاهرة السايس الذي يبتز ملاك السيارات خلال «الركنات»، أماكن الركنات الرسمية، وقيمة الانتظار، وفق تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، المعروف بِاسم قانون السايس.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أماكن الركنات المحددة من قبل محافظتي الجيزة والقاهرة، وأسعارها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعروف إعلاميًا بِاسم «قانون السايس»، في السطور التالية:

أماكن الركنات في محافظة القاهرة

وتم تطبيق قانون السايس في 8 شوارع و3 ساحات في محافظة القاهرة، وهي كالآتي:

أحياء الوايلي

وسط القاهرة

غرب القاهرة

بولاق أبوالعلا

عابدين

السيدة زينب

أماكن الركنات في محافظة الجيزة

كانت محافظة الجيزة من أوائل المحافظات المصرية التي طبقت هذا القانون، في عدد من المناطق، وهي كالآتي:

- كايرو مول وسنترال الهرم

- محطة الطالبية وسهل حمزة

- كلية التربية الرياضية

- محطة الطوابق في فيصل

- شارع المحطة

- شارع الجامعة

- مساحات الانتظار المؤقت فى حى جنوب الجيزة

- شارع مصر والسودان

- شارع التحرير

قيمة رسوم الركنات في الأماكن المخصصة

وبحسب ما جاء في لائحة وزارة التنمية المحلية الصادرة تراوحت الرسوم كالتالي:

- 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي

- 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل

- 30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة

- 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار

شروط الحصول على رخصة سايس في القانون الجديد

ووضع القانون بعض الشروط يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مزاولة نشاط تنظيم المركبات، وهي كالآتي:

- يجب ألا يقل عمر «السايس» عن 21 عاما.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

- حاصل على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.