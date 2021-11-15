«القباج»: المهددون بأخطار السيول يرفضون مغادرة المنازل لقربها من العمل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم مجهودات كبيرة لمساعدة أهالي أسوان من أجل تجاوزها تداعيات موجة الطقس السيئ، عبر تدخل مباشر بعدة إجراءات غير التعويضات العاجلة.

وأوضحت «القباج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن المنازل المهدمة جزئيًا أو كليًا يتم تعويض أصحابها بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية، إذ يتم بناؤها مجددًا على غرار ما تمّ في سيول البحيرة العام الماضي.

إعادة بناء المنازل يستغرق وقتا

وأشارت إلى أن هذه المنازل تستغرق وقتًا حتى يعاد بناؤها، خاصة أن جزءا كبيرا من المنازل المهدمة تقع في مخرات سيول أو أسفل جبال أو مبنية بشكل غير مرخص: «دائما نناشد الأسر بالابتعاد عن تلك المناطق، والمشكلة انها حصلت كذا مرة قبل كده في عدة مواقع مختلفة شهدت سيولاً بنقول للناس ابعدوا عنها وبعدين يرجعوا لها تاني».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «المشكلة إن الأهالي بتخاف رغم أن محافظ أسوان ولديهم 14 عمارة، عرض على الأسر الانتقال إليها، لكن بعض الأسر تخشى من الانتقال لتلك الشقق، عشان يفضلوا جنب أماكن شغلهم».

الوزارة تتعاون مع الجمعيات الأهلية

ولفتت نيفين القباج إلى أن الوزارة وبالتعاون مع جمعيات العمل الأهلية، يمكنها تقديم وإتاحة خدمات في المناطق التي ستخصصها المحافظة كسكن بديل لعملية الانتقال، مستدركة: «وبالتالي فلا داعي لخوف الأسر لحد ما نخلص ما أفسدته الظروف المناخية».