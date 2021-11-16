«أحمد ومحمد» شقيقان يقدمان فيديوهات كوميدية: «نفسنا نمثل»

عاشا طفولتهما معًا يبحثان عما يحقق طموحهما، هداهما تفكيرهما إلى إنشاء محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتحسين أوضاعهما المادية، واستطاعا وضع قدميهما على أول طريق النجاح.

«محمد»، من قصار القامة، وشقيقه «أحمد»، مهندس كهرباء، يقيمان بإحدى قرى مركز الصف بالجيزه، انطلقا من خلال صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «المصري»، لتقديم المحتوى الخاص بهما للجمهور.

محمد: أتعرض للتنمر بسبب قصر القامة

«سعيد بالتجربة ومتحمس جدا لها، ورد فعل الناس إيحابي وداعم للفيديوهات اللي بننشرها، ونفسنا ناخد فرصة للتمثيل في الأفلام والمسلسلات»، بهذه الكلمات بدأ محمد محمود حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يتعرض للتنمر بسبب قصر قامته: «الناس شايفاني مختلف لكن ببعد عن السلبيات دي وبحاول أعدي الدنيا، وكل اللي يهمني إني أقدم فن كويس أنا وأخويا ونساعد الأسرة وربنا يوفقنا».

أحمد: تخرجت من كلية هندسة

وأضاف المهندس أحمد محمود، شقيق «محمد»، الأكبر، ورفيقه في رحلة البحث عن الشهرة، أنه تخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء، ويعمل في شركة خاصة، ويتولى مساعدة أسرته البالغ عددها 8 أفراد، موضحا أن فكرة الفيديوهات بدأت قبل عام ونصف في محاولة لتحسين وضع الأسرة الاجتماعي والبحث عن الشهرة والدخول لمجال الفن برفقة شقيقه، من خلال تقديم محتوى كوميدي لاقى قبولا من الجميع.

وأضاف «أحمد»، لـ«الوطن»، أن مشاركة شقيقه معه في المحتوى الفني الذي يقدمه زاد من نسب المشاهدة بشكل كبير: «بقينا دويتو جامد»، موضحا أنه يقدم المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصويره بإمكانات بسيطة جدا من خلال هاتف محمول، وعبر عن سعادته بما حققه هو وشقيقه حتى الآن ويحلمان بفرصة أكبر ليشاهدهم الجميع .