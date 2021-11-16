ضبط 35 «طربة حشيش» معاد تدويره بقصد الإتجار به في مطروح

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة مطروح، يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر «الحشيش» لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

استهداف المتهمين بدائرة قسم شرطة سيدي براني

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدي براني، وبحوزتهما عدد 35 طربة من مخدر الحشيش، نزن 8 كيلوجرامات، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وباستكمال تفتيش مسكنهما، تم ضبط كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس، تزن 5 كيلوجرامات، وكمية لمسحوق أبيض اللون، عبارة عن أقراص مخدرة مطحونة، تزن 4 كيلوجرامات، وكمية من الزيوت الكيماوية والخامات التي تستخدم في عملية التصنيع، وأدوات ومعدات التصنيع.

مليون و300 ألف جنيه قيمة المخدرات المضبوطة

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و300 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.