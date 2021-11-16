مطرب أجنبي يغني في رحلة للبالون الطائر بالأقصر.. تفاعل معه السياح

حلق مطرب أجنبي الجنسية على إحدى رحلات البالون الطائر التابعة لإحدى الشركات السياحية، وخلال استقلاله البالون شارك السائحين من مستقلي البالون الطائر في سماء البر الغربي، الغناء وسط تصفيق الحاضرين من جنسيات مختلفة، وظهر المطرب وهو مرتديًا «تي شيرت باللون الأبيض» مدون عليه كلمة الأقصر باللغة الفرعونية القديمة الهيروغليفية والإنجليزية «Luxor»، وقبعة باللون البيج باللون الأخضر.

مطرب يغني في رحلة البالون الطائر

وائل المنشاوي، قائد رحلة البالون، قال إنه بعدما بدأت الرحلة في الإقلاع بدأ المطرب الذي يدعى «سافيدي رامين»، في الغناء بصوت منخفض، ثم بدأ يعلو شيئا فشيئًا، حيث شاركه السياح من مستقلي رحلة البالون بالتصفيق الحار والغناء في جو من المتعة والسرور والسعادة.

35 رحلة تحلق في سماء الأقصر

وحلقت 35 رحلة من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر، لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية من أعلى نقطة في منطقة القرنة غرب المحافظة، حيث يزور السياح المعالم السياحية والأثرية القديمة داخل محافظة الأقصر، لمشاهدة تاريخها الفرعوني القديم من معابد ومتاحف تحتوي على العديد من القطع الأثرية الهامة والنادرة.

معابد الأقصر الأثرية

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معابد البر الغربي والشرقي، منها معبد الدير البحري «حتشبسوت» ووادي الملوك، وادي الملكات، مقابر النبلاء، منطقة دير كارتر، وغيرها من المعالم الأثرية، كما يزور السياح معابد الأقصر والكرنك شمالي المحافظة.