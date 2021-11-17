وقف 16 حالة بناء مخالف في 3 مراكز بالغربية

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية، بالتسنيق مع الجهات المعنية، حملات إزالة في عدد من المراكز والوحدات المحلية، للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ما أسفر عن وقف أعمال بناء 16 حالة في مراكز قطور والمحلة وكفر الزيات.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى، تم وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

حملات يومية في مركز قطور

وفي مركز قطور تم وقف 5 حالات بناء مخالف لعدد من أدوار علوية في عدد من القرى، وقال مصطفى عوض، نائب رئيس مركز ومدينة قطور، إن الحملات يومية من قبل كافة الوحدات القروية من أجل التصدي لأي بناء مخالف ويتم على الفور مصادرة مواد البناء وتحرير محاضر ضد أصحاب تلك الحالات.

وأوضح أن هناك توجيهات مشددة من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

لا تهاون أو تقاعس في وقف حالات البناء

وفي مركز كفر الزيات تم وقف 4 حالات بناء مخالف، من قبل الوحدات القروية، وأكد علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه لا تهاون أو تقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.