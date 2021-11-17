افتتاح 3 مدارس ومحطة للصرف الصحي بالغربية بتكلفة 35 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، 3 مدارس ومحطة للصرف الصحي بطنطا وكفر الزيات، وذلك بحضور النائب عبد المنعم شهاب، النائب علي عز، النائب سامح حبيب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد إبراهيم مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

المدارس الجديدة تسهم في خفض الكثافة الطلابية

بدأت الافتتاحات بافتتاح مبنى إضافي بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الإعدادية، والذي بني على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة 527 ألف جنيه خلال 11 شهرا.

وأشار المهندس ناصر حسن إلى أن المبنى الجديد يحتوي على 27 فصلا دراسيا، والتي ستساهم في خفض الكثافة الطلابية داخل المدرسة، بعدما وصل إجمالي عدد الطلاب بها إلى 2690 طالب بمعدل 36 طالبا في الفصل الواحد خلال الفترة الدراسية الواحدة.

كما افتتح محافظ الغربية مدرسة عزبة فراج للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1725 مترا مربعا وتم إنشاؤها بتكلفة 4.8 مليون جنيه، حيث أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن هيئة الأبنية التعليمية أنهت المدرسة خلال 12 شهر ، وتشتمل المدرسة على 9 فصول دراسية وفصلي رياض أطفال لخدمة أهالي القرية.

تقديم خدمات الصرف الصحي بجميع القرى

وفي ذات السياق، افتتح المحافظ مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية والمقامة على مساحة 1040 مترا مربعا، وتتكون من 5 أدوار وتحتوي على 6 فصول دراسية وفصلي رياض أطفال، وبنيت بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

واُختتمت الجولة بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية كفر الشيخ علي بمركز كفر الزيات، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس عبد السلام بركات، الذي أوضح أن المحطة استغرق بناؤها 3 سنوات بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة، وتتكون من محطة رفع، خط طرد وشبكة انحدار بقدرة 1340 متر مكعب يومياً.

وأكد الدكتور طارق رحمي على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مستمرة في تقديم خدمات الصرف الصحي لأهالينا بجميع القرى، خاصةً مع قرب دخول مبادرة «حياة كريمة» لمركز كفر الزيات، والذي تم توصيل خدمة الصرف الصحي به إلى 21 قرية من إجمالي 37وجاري العمل في عدد 8 آخرين ودراسة تغطية الـ8 قرى المتبقية.