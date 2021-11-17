شارع جرس خليل تحت السيطرة الأمنية وحملات لضبط المخدرات والسلاح

سئم سكان شارع «جرس خليل» في منطقة بهتيم، من تجارة المواد المخدرة والمشاجرات المستمرة التي تشهد إطلاق الأعيرة النارية، فاستغاث أحدهم بالشرطة، التي لم تتوان عن الاستجابة له، ووجهت حملاتها الأمنية إلى هناك، حتى طهرته مما فيه، وضبطت عدداً من قضايا الإتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وحررت محضراً بكل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءات التحقيقات.

انتشار تجارة المخدرات في شارع «جرس خليل»

ويقع شارع جرس خليل في مدينة بهتيم التابعة لمحافظة القليوبية، وهو أحد الشوارع المكتظة بالسكان، وشهد مؤخراً مشاجرة استخدم أحد طرفيها سلاحاً نارياً، وأطلق منه أعيرة نارية، فضلاً عن انتشار تجارة السلاح الأبيض والمواد المخدرة.

فيديو لأهالي «جرس خليل» بواقعة إطلاق النار

وقام أهالي شارع «جرس خليل» ببث فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحديداً من خلال مجموعة انضموا إليها، وتضمن الفيديو استغاثة من انتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء في الشارع، بصورة أصبحت تهدد سلامة المارة وسكان المنطقة.

وقال أحد السكان إن أحد الأشخاص «مسجل خطر»، يحمل سلاحاً نارياً، عبارة عن «فرد خرطوش»، ويروّع المواطنين في الشارع، وعلى الفور تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حيث صدرت الأوامر بفحص الفيديو، وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة الأمنية، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

فحص فيديو إطلاق نار في شارع «جرس خليل»

وبإجراء عمليتي الفحص والتحريات اللازمتين حول الفيديو ومحتواه، تبين وقوع مشاجرة بين شخصين لهما معلومات جنائية، في شارع «جرس خليل»، الأول عاطل، والثاني مبيض محارة، بسبب خلافات الجيرة، حيث قام الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الموقف، واحتواء الأزمة، والصلح بين الطرفين، دون تحرير محضر بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بحيازة السلاح الناري، وأحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حملات مستمرة على شارع «جرس خليل» في بهتيم

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على المنطقة لفرض حالة الاستقرار الأمني، وبث الطمأنينة، والتصدي لأي حالات خروج على القانون، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة.