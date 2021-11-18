ما هي شبكة المدارس الذكية؟.. مدير التطوير التكنولوجي يجيب 

ما هي شبكة المدارس الذكية؟ سؤالاً طرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن إجابته علاء الدين مشالي، مدير التطوير التكنولوجي في مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موضحاً أن شبكة المدارس الذكية هي الشبكة المزودة بها مدارس المرحلة الثانوية التي يتم من خلالها بث المحتوي التعليمي التفاعلي للطلاب، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية.

وأضاف «مشالي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شبكة المدارس الذكية مزودة بها مدراس المرحلة الثانوية حتى تعمل ضمن المنظومة الذكية في التعليم من خلال شبكات الإنترنت وكروت الشبكات وبنية تحتية مجهزة لهذه التقنيات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الشبكة تمكن الطلاب من الوصول إلى المصادر المختلفة للمعرفة.

شبكة المدارس الذكية تمكن من الوصول للمنصات التعليمية المختلفة

وأوضح مدير التطوير التكنولوجي، أن شبكة المدارس الذكية تمكن الطلاب من الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميل الكتب منه، ومتابعة شرح الحصص «أون لاين»، وتدريب المعلمين، فضلاً عن الوصول إلى المنصات التعليمية المختلفة، متابعًا أن وزارة التربية والتعليم تبث من خلال هذه الشبكة المحتوى التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأشار مشالي، إلى أن المديريات التربية والتعليم تعمل على تفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب حتى يتمكنوا من الوصول للمصادر الرقمية بسهولة، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة باستخدام أجهزة التابلت: «مينفعش حد يهكر التابلت الوزارة هتوصله بسهولة».

توعية الطلاب بأهمية الشبكة وكيفية استخدامها من خلال أجهزة التابلت

وأكد أن شبكة المدارس الذكية لا تتيح للطلاب الوصول لأي مصادر أو برامج غير رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن فريق التطوير التكنولوجي في المدارس حريص على توعية الطلاب بأهمية هذه الشبكة وكيفية استخدامها من خلال أجهزة التابلت للوصول إلى مصادر التعليم المختلفة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء مديريات التربية والتعليم من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، موضحة أن أجهزة التابلت ملك للطالب بعد انتهاء المرحلة الثانوية.