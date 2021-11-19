بريد الوطن .. سقوط أوراق الخريف أجمل بداية

يبدو أن الصديق الذى سألنى منذ مدة أحب فكرة ممارسة الأسئلة لإخراج ما فى جعبتى من تفسيرات نفسية وتحليلات عميقة، فكان سؤاله التالى: ما الحكمة من سقوط أوراق الأشجار فى الخريف؟ مع العلم أنه ليس كل سقوط نهاية! قد يكون هو بداية البداية، فكان لزاماً علىّ التفسير طبقاً لما أراه فى الخريف كشهرٍ مميز لا هو بارد فنتجمد كلياً من مشاعر ورؤى، ولا هو حار فيؤذى ويصهر أفئدتنا كما يفعل بنا الحب والحنين.. فالحكمة فى هذا الشهر تقتضى أن نسقط نحن على فترات لكى نعيد بناء أنفسنا من جديد؛ كما هو الحال فى أوراق الأشجار التى تصفر تدريجياً وتسقط من رقتها، لتعود فى العام التالى بشكل أكثر عمقاً وقوة. كلنا يعرف أن الخريف شهر مميز عن باقى الشهور، فهو شهر الوقوع فى الحب، وهو ما يجعلنا نحاول المكوث فى أماكننا لفترة قبل العودة بشكل أكثر احترافية فى الفصول التالية. فالخريف مثلنا تماماً كلما تساقطت أوراقه كما تتساقط آمالنا، يرجع إلينا بشكلٍ جديد وأوراق أكثر جمالاً، إن طغى على الخريف اللون الذهبى والبرتقالى فهما بداية ألوان أكثر لمعاناً كالأحمر والأخضر، وهما فى حد ذاتهما رمز للشعور بالدفء والطمأنينة رغم خلوه من الود والألفة قليلاً.

أسماء عبدالخالق

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