القابضة للمياه: نوبتجيات 24 ساعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهاء الشركات التابعة بالمحافظات من استعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيء وهطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة للبلاد، طبقا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار.

تكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب، صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظه، لافتا إلى اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات التي تم تجهيزها مسبقا لمواجهة الأمطار وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور سقوطها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

مياه الشرقية: صيانة دورية لخطوط صرف مياه الأمطار

وأعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

مياه القناة ترفع حالة الطوارئ للقصوى

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث «الإسماعيلية وبورسعيد والسويس» تحسباً لموجة التقلبات الجوية لافتا إلى أنه جرى رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

مياه الإسكندرية: الدفع بـ 96 سيارة شفط لسحب مياه الأمطار

من جانبه، تابع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال سحب المياه، لافتا إلى أنه جرى الدفع بعدد 96 سيارة شفط لسحب مياه الأمطار من الأماكن المتأثرة.

وطالب «نافع» المواطنين توخي الحيطة والحذر والتزام المنازل حتي يتثني للعاملين بالشركة والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، مع تزايد سرعة الرياح، كما ورد ببيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.