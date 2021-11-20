«معلومات المناخ» يحذر من التقلبات الجوية: تجنبوا أعمدة الإنارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه بخصوص الحالة المناخية الراهنة، التى تشهدها جميع المحافظات، نتيجة سوء الأحوال الجوية، تتمثل فى استمرار تشكل السحب الرعدية الممطرة على شمال الدلتا يتبعها هطول أمطار رعدية غزيرة وستتجه إلى أطراف القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

مركز معلومات تغير المناخ: بعض المحافظات تعرضت لأمطار الرعدية

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك عدد من المحافظات تعرضت لهطول الأمطار الغزيرة والرعدية، مع تساقط حبات البرد خلال فترة من منتصف الليل حتي ساعات الفجر، وهى مناطق «السلوم - مرسي مطروح - الضبعة - العالمين- واحة سيوة».

لافتا إلى أنه من المتوقع تعرض محافظات: «الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- طنطا- المنصورة- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية- الشرقية- القليوبية- القاهرة- الفيوم»، لموجة من الأمطار الغزيرة والرعدية والتي قد يصاحبها تساقط لحبات البرد.

فهيم: هبوب رياح قوية على شمال غرب البلاد

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، تعرض محافظات:«الإسماعيلية- السويس- دمياط- بورسعيد- بني سويف- وقد تصل إلى المنيا»، إلى أمطار خفيفة ومتوسطة، وقد تزيد.

كما ستشهد الساعات المقبلة، بحسب «فهيم»، هبوب الرياح القوية على شمال غرب البلاد، خاصة:«السلوم - مرسي مطروح - الضبعة - واحة سيوه»، مثيرة للرمال والأتربة وتصل الرياح بشكل أقل في الحدة إلى الدلتا ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ووجه رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عدة نصائح يجب أن يلتزم بها المواطن، خلال فترة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، منها عدم الوقوف أو المشي بالقرب من الأعمدة الكهربائية وقت تساقط الأمطار، والالتزام بعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وقت العاصفة، بالإضافة إلى عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة وقت حدوث البرق والصواعق، كما يرجى القيادة بهدوء أثناء تساقط الأمطار.