التموين تتابع انتظام العمل في مخابز المحافظات الممطرة لحظة بلحظة

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجّه مديري مديريات «الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، شمال سيناء، مطروح، ودمياط»، بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها، مشيرا إلى أنّ الوزير، يتابع منذ الصباح الباكرن نشاط المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار، طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

لا أزمات في المخابز

وأضاف كمال بحسب بيان عن وزارة التموين، أنّ الغرفة المركزية في الوزارة، لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن أزمات بسبب الأمطار في المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية، لافتا إلى أنّ التقرير الوارد من مديري المديريات السابق ذكرها، أكد ‏انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز المدعم، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي من السلع في مخازن ‏الوزارة يكفي 3 أشهر، ومخزون استراتيجي من الدقيق المدعم داخل كل ‏مخبز يكفي 3 أيام.

تذليل العقبات أمام المخابز

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل أي عقبات أمام عمل المخابز، ‏بالتنسيق الكامل مع المحافظين والإدارات المحلية ‏في المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالله، ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع داخل مخازنها يكفي أكثر من 3 أشهر، لافتا إلى وجود عمليات إمداد مستمرة للسلع داخل ‏المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التي ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏