ربة منزل تلقي طفلتها في مياه النيل بالقاهرة.. «عندها 16 شهر»

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض إلقاء ربة منزل لرضيعتها في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية للطفلة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة وصرحت بدفنها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتباشر التحقيق مع الأم المتهمة.

أم تلقى طفلتها في مياه النيل

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بإلقاء ربه منزل لطفلتها الرضيعة في مياه نهر النيل، وجرى التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة الطفلة، وتبين أنها تدعى «أمينة.إ» تبلغ من العمر 16 شهرا.

جرى ضبط الأم المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار سماع أقوالها لمعرفة الدافع وراء ارتكاب للواقعة.

مقتل مسن بمدينة نصر

وفي سياق آخر، تباشر النيابة تحقيقاتها مع المتهمين بتهشيم رأس مسن في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بسبب خلافات الجيرة، إذ تبين أن المجني عليه كان متضررا من وجود المغسلة بجوار منزله، وحدثت مشادة كلامية بين الأول والمتهمين تطورت إلى قيام المتهمين بالتعدي عليه بآلة حادة على رأسه وأسفرت عن سقوطه على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.