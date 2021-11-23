إصابة شاب سقط من سيارة أثناء سيرها بالفيوم.. «كان واقف على الباب»

كان يبحث عن وسيلة مواصلات تنقله من منزله في إحدى القرى بنطاق مركز الفيوم إلى المدينة ليذهب إلى عمله، إلا أنّ إيجاد مكان فارغ في سيارة كان صعباً، خاصة مع توافد عشرات الطلاب والطالبات على الموقف منذ الصباح الباكر. وقف الشاب ينتظر كثيراً وينظر في ساعته بين الحين والآخر، ثم قرر الوقوف على باب أي سيارة والإمساك جيداً بالباب حتى لا يتأخر على عمله، ولكن بسبب الشبورة وتبخر المياه انزلقت يده من الباب وسقط أرضاً خلال سير السيارة.

بلاغ بسقوط شاب من سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من شرطة النجدة بتلقيها إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد تلقيهم استغاثة لنقل شاب أصيب بإصابات خطيرة إثر سقوطه من على سيارة على الطريق الدائري بمدخل قرية «الغريب».

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين سقوط شاب من على سيارة بعدما كان واقفاً على باب السيارة، وانزلقت يده وقدمه بسبب تساقط الندى على السيارة، وسقط أرضاً خلال سيرها قبل أن يتمكن أحد من الإمساك به.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، والذي كان مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومن المرجح أن يكون مصاباً بكسور أو ارتجاج بالمخ.

فحص طبي للشاب المصاب

وعلى الفور، جرى إدخال الشاب في قسم الاستقبال، ثم نُقل إلى قسم الأشعة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة إصابته بدقة، والتأكد من وجود ارتجاج بالمخ، أو كسور بالجسد من عدمه.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.