لمتوسطي الدخل.. خطوات الحصول على شقة بالطرح الجديد

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين من هم من متوسطي الدخل، بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح، ثم يقوم العميل المتقدم للحجز، بملء استمارة الحجزالمرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع.

ويجب كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

حيث من المترقب خلال هذه الأيام، أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بطرح الوحدات السكنية، ضمن الإعلان الجديد، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

رابط التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

يمكن التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق هذا الرابط.

شروط التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

وتعد من أبرز شروط التقديم على شقق الإسكان بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.