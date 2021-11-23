حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج القوس جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، ويسعون إلى إسعاد أحبائهم دائما.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

فينوس والقمر متنافران في منزلي المال يتسببان في شعورك بالتشتت وعدم التركيز، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ينصحك الفلك باللباقة وعدم التسرع في ردود أفعالك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.