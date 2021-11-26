افتتاح مسجد عبده عاشور في مدينة المطرية بالدقهلية

افتتح محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد عبده عاشور بمنطقه الـ 8000 فدان أمام المنطقة الصناعية بالعصافرة، والذي تم بناءه على مساحة تقدر بحوالي 170 مترًا من أملاك وزارة الأوقاف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في إعادة إعمار دور العبادة والمساجد ومن خلال خطة وزارة الأوقاف المصرية التي يتبناها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبتعليمات مباشرة من الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف بسرعه الانتهاء من مشروع الدولة بشأن إعمار المساجد ورفع كفاءتها.

حضور مكثف من والنواب

وحضر افتتح المسجد، نواب رئيس المركز ورئيس قريه العصافرة وقيادات مركز ومدينة المنزلة، والشيخ صابر محمد عوض مدير إدارة أوقاف المطري، وأحمد الحديدي ومجدي الأمير، عضوا مجلس النواب دائرة المطرية والمنزلة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركزي المطرية والمنزلة.

وتوجه رئيس المركز، بالشكر والتقدير للدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بشأن اهتمامه وحرصه على سرعه الانتهاء من خطة وزاره الأوقاف من إعادة إعمار المساجد ورفع كفاءتها بنطاق محافظة الدقهلية.

خطبة الجمعة عن نعمة الأمن والأمان

والقي خطبة الجمعة الشيخ صابر محمد عوض مدير إدارة أوقاف المطرية، من على منبر المسجد بعنوان نعمة الأمن والأمان.

ومن جهة أخرى تابع محمد بدوي نائب رئيس المركز، أعمال النظافة اليومية خلال الفترة الصباحية ومتابعة قيام فريق العمل بقسم النظافة برفع تجمعات ومخلفات القمامة ورفع الأتربة من شوارع سعد زغلول، ومحمد فريد، والمينا القبلي والشوارع الرئيسية والفرعية وعدة شوارع متفرقة بنطاق المدينة وذلك للارتقاء بمركز المطرية والظهور بمظهر جمالي وحضاري.