«وزيري»: حفل المتحف الكبير سيكون الأعظم.. وانتظروا افتتاحات وشيكة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن قائمة الافتتاحات المقبلة، قائلا: «عندنا شوية افتتاحات وشيكة قريبة خلال بضعة أشهر عندنا متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وقصر محمد علي في شبرا، والمتحف اليوناني الروماني».

مصر أبهرت العالم

وعن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، قال «وزيري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، «ستكون الأعظم في 2022، ومفاجأة تانية خالص مش هنقدر نتكلم عليها دلوقتي، وبنراجع حاليا بعض السيناريوهات والربط مع منطقة الأهرامات».

وأضاف أن هناك العديد من الإشادات الدولية بحفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، «التليفون مبطلش رسايل من الصبح جاية من كل القنوات والصحف العالمية التي تتغنى بهذا العرس الرائع الذي تم في محافظة الأقصر، وكان ناتج لمجهود بدأ من 2006 التخطيط لإعادة هذا الطريق كما كان عند المصري القديم».

ولفت إلى أن نتائج الجهود المبذولة لإحياء طريق الكباش، والتي بدأت أكثر من عام، «الحمد لله ظهرت النتيجة إمبارح وأبهرنا العالم، والنهاردة السائحين من كل أنحاء العالم في معبد الأقصر ومعابد الكرنك أصروا السير بضع خطوات في الطريق، والذي يعد أقدم طريق عرفته البشرية، وعمره أكثر من 3000 عام».

توجيهات بإنارة طريق الكباش حتى 10 مساء

وتابع: «الطريق شارك فيه العديد من الملوك أولهم حتشبسوت ونهاية بالأسرة التلاتين، الكل كان يصر على التقاط بعض الصور التذكارية، وتوجد توجيهات بإنارة طريق الكباش حتى 10 مساء، وإعطاء فرصة من يسير على الكورنيش بالاستمتاع برؤية تماثيل الكباش».

وواصل: «في سنة 2021 كما أبهرنا العالم بموكب المومياوات الملكية أبهرناه إمبارح باحتفالية طريق الكباش، والكثيرون كانوا يتوقعون تسليط الضوء على الطريق فقط، ولكنه تحدث عن الأقصر وجمالها ومعابدها ومقابرها ونيلها».

وأفاد بأن الأنشودة الفرعونية التي جرى غنائها في حفل افتتاح طريق الكباش هي أنشودة آمون، قائلا: «كانت بتتغنى للإله الأكبر الإله آمون رب عروش السماوات الإله الأكبر لطيبة، التلاوات والصلوات تتحدث عن آمون وتقديم القرابين، والمطربة إمبارح في الحفل جسدت بالفعل الشكل العام لما تسمى بمنشدة آمون».