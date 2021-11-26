مخرجة الفيلم السعودي BLUE بمهرجان القاهرة: «اتربيت على الأفلام المصرية»

قالت هند الفهاد، إحدى مخرجات الفيلم السعودي «blue»، المشارك في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه شرف كبير لها ولصناع الفيلم التواجد والمشاركة بهذا المهرجان العريق، مؤكدة أن تواجد الفيلم بهذا المهرجان دليل كبير على جودته ومستواه الفني، كاشفة أنها تربت على الأفلام المصرية، وهي غالبية صناع وممثلي السينما السعودية.

وأضافت «هند»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المذاع على شاشة dmc، أن تواجد الفيلم بهذا المهرجان يعد إضافة لها، ولكل صناعه، والفيلم يسير في الطريق الصحيح.

الفهاد: صناع السينما السعودية تربوا على المصرية

وأردفت المخرجة، بأن صناع وممثلي الأفلام السعودية، تربوا على السينما المصرية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي صناعة سينما بأي دولة عربية، أن تبدأ بهذا المجال دون أن تلجأ إلى السينما المصرية وتستلهم من تجاربها.

وكشفت أنها تأثرت بالكثير من الأفلام العربية، وبالأخص الأفلام التي قدمتها النجمة الراحلة فاتن حمامة.

بطلة الفيلم

وأشارت إلهام علي، بطلة الفيلم، إلى أنها سعيدة بهذه التجربة السينمائية بشكل كبير، معربة عن إعجابها بأعمال المخرجة هند الفهاد، وسعادتها في التعاون معها.

وأوضحت «إلهام»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المذاع على شاشة dmc، أنها تأثرت بكل الأفلام المصرية ونجومها ونجماتها، لدرجة جعلتها قادرة على التحدث باللكنة المصرية كأي مصري ومصرية، مؤكدة أنها حتى الآن تقتضي بكل النجوم والنجمات المصريات، وتحاول السير على نفس دربهم.

وتنطلق اليوم الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة مئات الأفلام على مستوى مسابقاته المختلفة، في الثامنة مساء.