مصرع أسرة من 3 أفراد في حريق اندلع بشقة سكنية بسوهاج

لقي 3 أشخاص، من أسرة واحدة، مصرعهم، نتيجة اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة حي الكوثر، بمحافظة سوهاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، ونُقلت الجثث الثلاث إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا باندلاع حريق داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة حي الكوثر ووجود حالات وفيات.

بالانتقال إلى محل البلاغ تبين اندلاع النيران في شقة سكنية بالطابق السادس بإحدى العمارات ملك المدعو «ا.م»، 34 عامًا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

مصرع زوج وزوجة وطفلة الرضيعة

ونتج عن الحريق مصرع مالك الشقة وزوجته وطفلها البالغة من العمر عام ونصف العام، ونُقلت الجثث الثلاث إلى المستشفى، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول الواقعة.