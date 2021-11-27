مايسترو حفل «الكباش»: كنت خايف من المقارنة مع احتفالية المومياوات

قال المايسترو نادر عباسي، موسيقار احتفالية افتتاح طريق الكباش، إنه أصبح يخاف من الجمهور المصري بشكل كبير، خاصة بعدما ارتفع سقف توقعاته، بعد حفل نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا على ضرورة احترام رأي هذا الجمهور وذوقه، موضحًا أن بعد حفل المومياوات بالأخص، لم يعد في مقدروهم، كموسيقين، أن يقدموا للجمهور منتجا أقل فنيا، خلال احتفالية طريق الكباش، التي انتظرها كثيرًا.

عباسي: تخوفت من مقارنة الجمهور بين حفلي المومياوات والكباش

وأضاف «عباسي»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان خائفًا أيضا من مقارنه الجمهور بين ما قُدم بحفل نقل المومياوات الملكية، واحتفالية افتتاح طريق الكباش، متابعا: «منقدرش نقارن، الأول موكب جنائزي، والثاني موكب للتعبير عن السعادة والفرحة».

وأشار المايسترو، إلى أنه يعترف بأنه كان خائفًا من ألا يعجب الجمهور بما قدم باحتفالية افتتاح طريق الكباش، لأنه لا يتشابه مع ما قدم بحفل المومياوات.

الموسيقار: مصر قريبة جدا من الدول المتقدمة على مستوى الفن.. «إحنا جامدين جدا»

وأردف أن حفل المومياوات، ومن بعد احتفالية الكباش، عرف العالم أجمع أن مصر تمتلك الكثير من الموسيقيين الموهوبين والجيدين، القادرين على تقديم الموسيقى العالمية والكلاسيكية بكل براعة.

وواصل: «بحكم إني بسافر بره مصر لتقديم حفلات مختلفة، بختلط ببعض الناس المتخيلة إن مصر ليست دولة متقدمة في الفن، لأ إحنا دولة متقدمة جدا، ومش بعيدة عنهم، لأ قريبن جدا، وفي الفن جامدين جدا».