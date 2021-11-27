مسؤول الجالية العربية بجنوب أفريقيا: لم نرصد إصابات بالمتحور بين العرب

كشف الأردني محمد غنام، أحد مؤسسي رابطة الجالية العربية بدولة جنوب أفريقيا، أن مخاطر متحور كورونا الجديد «أوميكرون» لم تصل إلى أي شخص عربي، مؤكدًا أنه أجرى بعض اتصالات اليوم السبت ولم يبلغ عن أي حالة حتى الآن في صفوف العرب المقيمين بدولة جنوب أفريقيا.

حالة استنفار تشهدها جنوب أفريقيا

وأكد مسؤول الرابطة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالة استنفار كبيرة تشهدها جنوب أفريقيا بسبب مخاطر المتحور الجديد مع زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد، وسط فرض قيود جديدة على السفر من دول العالم، وهو ما جعل مئات من المواطنين العرب عالقين في مناطق مختلفة من ضمنها بريتوريا وكيب تاون، وفي الوقت نفسه مواقع حجز السفر لا تتيح أي رحلات منذ أيام.

مسؤولون: لا يوجد لقاح حتى الآن

وعبَّر مسؤولو الصحة العالمية على مدار الساعات الماضية عن القلق الشديد إزاء المتحور الذي انتشر مؤخرا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا، مؤكدين أن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى مدى فعالية اللقاحات المضادة في محاربة هذا المتحور الجديد من الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 بينما أوردت تقارير طبية أنه يختلف إلى حد كبير عن السلالة «دلتا» شديدة العدوى، ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية.

وأكد الأطباء أن المتحور يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على المواطنين وذلك لأن الطفرات الـ32 التي رصدت في «بروتين سبايك» المتواجد على سطح كوفيد 19 تمكّنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر وفق تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز.

وأكدت شبكة «سكاي نيوز»، في تقرير لها، أن ظهور المتحور الجديد تسبب بالارتفاع التصاعدي بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين في جنوب إفريقيا بحسب وزير الصحة جو فاهلا الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده العلماء.