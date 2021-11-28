الحبس عامين لأم و6 أشهر لشقيقها في واقعة «طفل الشيشة» بالغربية

قرر رئيس محكمة جنح السنطة الجزئية بمحافظة الغربية، بمعاقبة والدة الطفل صاحب واقعة الشيشة وعمره سنتان، بالحبس لمدة عامين، كما حكمت على شقيقها بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لاتهامهما بالإساءة لحقوق الطفل وتعريض حياته للخطر.

حبس الأم والخال في واقعة الإهمال «طفل الشيشة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء ذلك عقب نشر صور الطفل بواسطة الأم والخال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو يمسك في يده لفافة تبغ «سجائر» مدخنة وبفمه «لاي شيشة» بمساعدة شقيقها وعُرف بعدها باسم «طفل الشيشة» وتم تحرير محضر ضد الأم وشقيقها وعرضهما على النيابة العامة.

تفاصيل حادث نشر صور طفل يدخن سيجارة تبغ على السوشيال ميديا

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بالتشهير بالطفل في أوائل العقد الأول من عمره حال تناوله سجائر مدخنة دون تجاوز السن القانوني للبلوغ.

في المقابل استدعى المستشار أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أن الطفل وخاله، بعد تداول صوره على صفحات السوشيال ميديا وهو يدخن الشيشة وسؤالهما وحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة تحقق في واقعة التشهير بالطفل وتحدي قوانين الطفولة

كما قرر المحامي العام بطنطا بإحالة النيابة العامة الدعوى إلى محكمة جنح السنطة وقد أدانت بدورها المتهمان وعقوبتهما حضوريًا بالحبس لكل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وذلك لتعريض حياة طفلها للخطر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت تجديد حبس الأم وشقيقها عدة مرات قبيل إحالتهما للمحاكمة العاجلة في قضايا الإهمال في حقوق الطفل ورعايته اجتماعيا.